UPDATE - ISU: ”Au fost efectuate verificări şi în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale”.

Din primele informații, mirosul de gaze a fost simțit în special la etajul 1 al clădirii. Profesorii au apelat imediat la 112, iar până la sosirea echipelor de intervenție, ferestrele au fost deschise pentru aerisirea spațiilor.

La scrut timp, la fața locului a intervenit pe lângă echipajele ISU și specialiștii CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și o echipă Distrigaz care nu a depistat gaz în interiorul instituției de învâțământ și a efectuat verificări la țevile din exterior.

”La Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară de gaz. Se fac verificări în sălile de clasă, personalul și elevii au fost evacuați”, spun pompierii.

În momentul publicării acestei știri, gazul a fost oprit, iar perimetrul rămâne sub supravegherea echipelor de intervenție. De asemenea, orele au fost suspendate temporar până la finalizarea verificărilor și confirmarea siguranței clădirii.