Panică în Capitală. Un liceu a fost evacuat din cauza mirosului de gaze - FOTO/VIDEO

Panică în Capitală
Panică în Capitală

Alertă la Liceul Theodor Pallady, din Capitală. Toți elevii și profesorii au fost evacuați, marți, din cauza mirosului puternic de gaze. La fața locului intervin mai multe echipaje ISU și specialiști CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear).

UPDATE - ISU: ”Au fost efectuate verificări şi în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale”.

 

Din primele informații, mirosul de gaze a fost simțit în special la etajul 1 al clădirii. Profesorii au apelat imediat la 112, iar până la sosirea echipelor de intervenție, ferestrele au fost deschise pentru aerisirea spațiilor.

La scrut timp, la fața locului a intervenit pe lângă echipajele ISU și specialiștii CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear) și o echipă Distrigaz care nu a depistat gaz în interiorul instituției de învâțământ și a efectuat verificări la țevile din exterior. 

 

”La Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară de gaz. Se fac verificări în sălile de clasă, personalul și elevii au fost evacuați”, spun pompierii. 

În momentul publicării acestei știri, gazul a fost oprit, iar perimetrul rămâne sub supravegherea echipelor de intervenție. De asemenea, orele au fost suspendate temporar până la finalizarea verificărilor și confirmarea siguranței clădirii.