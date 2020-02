Pacientul cu coronavirus a ajuns la spitalul "Matei Balș" din Capitală - "Urmează să fie investigat în totalitate"

Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat la Realitatea Plus ca pacientul a fost transportat noaptea trecuta in Capitala:

"Azi noapte la ora 2 ambulanta era la Gorj. Acum se afla la Matei Bals. Toate celelalte 7 persoane sunt in carantina, familia pacientului. E carantina la domiciliu. Cei 7 raman in casa dar se schimba regimul de izolare, fiind supravegheati si pazita aceasta locuinta. Din cate stim pacientul nu are alte afectiuni, urmeaza sa fie investigat in totalitate.

Italianul care a fost la noi deja era mai bine ca stare generala, a dat si interviuri acum in presa. S-au refacut traseele lui in Romania, aseara aveam in carantina 44 de persoane, aseara au fost trecuti si cei 7 membri ai familiei. Astazi continuam ancheta pentru cazul romanului care va avea o cercetare extinsa. Avand in vedere evolutia ulterioara se pot lua si altfel de masuri.

Romanii sa stie ca acel prim caz nu e ceva intamplator, era previzibil, avand in vedere afluxul de italieni in romania, plus ca in Italia avem peste un milion si jumatate de cetateni, vreau sa nu existe panica ci precautie", a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.