Orașul unde oamenii nu au APĂ și ASFALT. Videle a dat membri în Guvern și a menținut gropile. Condiții din trecut în orașul ”european”

Locuitorii din Videle pot spune că au dat țării un premier, un ministru și un secretar de stat. Dar, deși mulți s-ar aștepta ca mica urbe din Teleorman să aibă de toate, nu prea are nimic. Sute de oameni își trăiesc viața fără condiții elementare într-un oraș european.

”Am fi zis ca suntem în vârf de munte, într-un sat unde nu se poate ajunge cu utilaje. Suntem la Videle, orasul renumit pentru vedetele care au condus România, pentru Viorica Dăncilă, Carmen Dan, dar, din nefericire, această conducere nu a dus și la dezvoltarea orașului Videle”, a spus EUGEN PÎRVULESCU, candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Teleorman.

În cartierul Furculești din oraș, oamenii trăiesc ca la țară.

”70% din cartier nu are alimentare cu apa, nu are canalizare și, după cum vedeți, niciun petic de asflt. În 2012, pe fonduri europene, a demarat un proiect pentru canalizare. Astazi, când vorbim, străzile care au conducta montată, toata deversarea si tot ce inseamna ape uzate merg în paraul de jos. Trebuie de urgenta facuta o statie de epurare in partea de jos a raului”, a explicat Eugen Pîrvulescu.

Dezamăgiți, oamenii spun că de 20 de ani li s-au tot promis condiții mai bune.

”Vrem și noi sa ne bagati asflat ca avem gropi, avem alea. Daca vine cu apa pana aci trag si eu apa”, a spus o femeie.

”Sunt numai gropi. Ne promite de atata timp ca ne face asfalt, nu ne a facut. Cand mergem sa iesim si noi la sosea, ne impiedicam numai in gropi. Suntem ca la tară”, a spus o altă doamnă.

”Trebuia sa ne faca si noua asfalt, mama. Asfalt, apă, canalizare, multe. De 20 de ani si nimic nu s a facut. Să mergi pe pietrele astea cu picioarili... si mai ales ca ne dor”, spune o altă localnică.

Lăsăm Furculeștiul în urmă și ajungem în altă zonă a orașului. Liberalul Pîrvulescu spune că fostul primar a gândit o extindere a localității și, astfel, s-au alocat 400 de locuri pentru noi case. Problemele, însă, sunt nelipsite și aici.

”Oamenii si au construit, intr-adevar, dar n-au nicio utilitate publică. În Videle, în zona sere, oamenii nu au apa, canalizare, drumuri asfaltate, gaz. Trăiesc prin surse proprii, prin fântână, fosa pentru că primarul nu s-a gandit sa le faca utilitati necesare”, a spus candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Teleorman, Eugen Pîrvuescu.

În apropiere, o stradă reabilitată anul trecut i-a nedumerit pe localnici. Oamenii nu înțeleg de ce este atât de îngustă. Ei spun că dacă se întâlnesc două utilaje mai mari, acestea nu încap pe drum.

Prea multă speranță nu e nici în centrul orașului. Din cauza lipsei locurilor de muncă, tânăra din imagini lucrează la o firmă de construcții în București. Ea pierde două ore dimineața și două seara, pe drum și spune că Videle nu oferă mai nimic.

”Nu prea, nu prea. Mai nimic nu e aici, decât liniște”.