Valea Doftanei s-ar putea transforma într-un adevărat paradis imobiliar, că e mai liberă decât Valea Prahovei.... costul unui metru patrat de 10 25 euro mp. Unul dintre ei e Monica Anisie, fostul ministru al Educației.



Echipa Realitatea PLUS a găsit chiar doi muncitori care pregătesc o casă de vacanță, nicidecum o banală anexă. Casa are o fundație serioasă și este construită din beton și cărămidă, nicidecum lemn și cărămidă cum apare în actele emise de primărie.

Pe suprafața de 790 de metri pătrați din Traisteni - Valea Doftanei a început deja constructia locuintei care, potrivit presei locale, va avea anexat si un poligon de tragere, autorizatia a fost emisa in plină pandemie pe numele sotului fostului ministru, Adrian Anisie - fost sef la DGA Bucuresti.

Contactat de echipa noastră, primarul a lămurit parțial situația. Am aflat cum e cu poligonul doar că atunci când a venit vorba de autorizația de construcție a anunțat că urmează verificări.

Lucian Costea: „Atunci cand au cumparat au scris ca face un poligon de tir. De fapt facea altcineva un poligon de tir in zona lacului. A fost o confuzie, dar a fost generata chiar de la noi, din primarie, de un functionar dintr-o eroare. Dansa a achizitionat acel teren care avea destinatia teren agricol. Nu agricol, fâneață. Se poate face constructie de anexa pe teren intravilan in Valea Doftanei. Eu nu am fost, dar are autorizatie de anexă”.



Monica Anisie a negat și ea că și-ar face un poligon de tragere la câțiva metri de drumul public, dar a omis să precizeze că în loc de o banală anexă s-a apucat de construit fără autorizație o adevărată casă de piatră.



Pusă în fața informaților cu privire la casa dvs din Valea Doftanei, un teren agricol si un poligon de tir, Anisie a reacționat: „Ma faceti sa rad. Nu există niciun poligon de tir si nici nu s-ar putea construi asa ceva pe 790 mp, intrebati un specialist. Nu e vorba de constructia unei case, e vorba de o anexa gospodareasca, cum e prevazut in autorizatia de functionare. De mers acolo cred ca am fost de doua ori de cand a fost achizionat terenul”.



Conform primarului din zonă, majoritatea investitorilor imobiliari din Valea Doftanei au construit folosind astfel de autorizații pentru anexe. Acesta a declarat că va reveni cu detalii după verificări pentru a vedea dacă fostul ministru al educației s-a apucat să-și facă o casă fără a avea autorizație pentru ea.