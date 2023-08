Tatăl Robertei, fata ucisă de Vlad Pascu in accident, a făcut declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus. Bărbatul spune că se teme pentru familia lui și că se gândește chiar să părăsească țara. Parintele studentei crede că familia Pascu are legături strânse cu poliția și că el se luptă în zadar pentru dreptate.