Agențiile ONU responsabile de sănătatea publică și protecția copilului estimează că una din patru persoane la nivel mondial nu a avut anul trecut acces la apă potabilă sigură și că peste 100 de milioane de persoane depind în continuare de apa de suprafață, provenită, spre exemplu, din râuri, iazuri și canale.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF constată că întârzierea înregistrată în programul de îmbunătățire a serviciilor de apă, salubritate și igienă (WASH) expune miliarde de oameni unui risc crescut de boli.

Într-un studiu comun, cele două agenții ale ONU consideră că obiectivul unui acces universal până în 2030 este încă departe de a fi atins. Dimpotrivă, această ambiție devine ''din ce în ce mai greu de realizat'', potrivit acestora.

”Apa, salubritatea și igiena nu sunt privilegii: sunt drepturi ale omului fundamentale”, a declarat Rüdiger Krech, responsabil pentru mediu și schimbări climatice în cadrul OMS. ”Trebuie să ne accelerăm acțiunile, în special pentru comunitățile cele mai marginalizate”, a subliniat acesta.

Autorii raportului au analizat cinci niveluri de servicii de aprovizionare cu apă potabilă. Nivelul cel mai înalt, ”apă potabilă sigură”, corespunde unei situații în care apa potabilă este disponibilă la locul de consum și nu prezintă contaminare fecală sau chimică.

Cele patru niveluri care urmează sunt: ”de bază” (acces la o sursă de apă protejată în mai puțin de 30 de minute), ”limitat” (acces la o sursă de apă protejată, dar necesitând o așteptare mai lungă), ”neprotejat”(apă provenită dintr-o fântână sau sursă neprotejată) și ”apă de suprafață”.

Din 2015, 961 de milioane de oameni au obținut acces la apă potabilă sigură, acoperirea crescând de la 68% la 74%, potrivit raportului.

Din cele 2,1 miliarde de persoane care nu aveau încă acces la apă potabilă sigură, 106 milioane foloseau ape de suprafață, ceea ce reprezintă o scădere de 61 de milioane în decurs de un deceniu.

Numărul țărilor care au eliminat utilizarea apelor de suprafață pentru consum a crescut de la 142 la 154, detaliază raportul.

În 2024, doar 89 de țări dispuneau de servicii de bază de alimentare cu apă potabilă, dintre care 31 beneficiau de acces universal la apă disponibilă în condiții de siguranță.

Cele 28 de țări în care una din patru persoane nu avea încă acces la servicii de bază erau concentrate în principal în Africa.

În privința salubrității, 1,2 miliarde de persoane au obținut acces la servicii sigure din 2015, acoperirea crescând de la 48% la 58%.

De asemenea, numărul persoanelor care defechează în aer liber a scăzut de la 429 de milioane la 354 de milioane, adică 4% din populația mondială.

Din 2015, 1,6 miliarde de persoane au obținut acces la servicii de igienă de bază (un dispozitiv care permite spălarea mâinilor cu apă și săpun). De acest confort beneficiază acum 80% din populația mondială, față de 66% în urmă cu zece ani.

”Atunci când copiii nu au acces la apă potabilă, la salubritate și la igienă, sănătatea, educația și viitorul lor sunt amenințate”, a reamintit Cecilia Scharp, directoarea programului WASH al UNICEF. Potrivit ei, ”aceste inegalități sunt deosebit de evidente în cazul fetelor, care de multe ori au responsabilitatea de a colecta apa și care se confruntă cu probleme suplimentare în timpul menstruației”.

”În ritmul actual, promisiunea unui acces universal la apă potabilă și la salubritate pentru fiecare copil se îndepărtează tot mai mult”, a conchis Cecilia Scharp.