Contabilă de 63 de ani și-ar fi însușit, în perioada ianuarie – octombrie 2025, suma de aproximativ 2.600.000 de lei, bani reprezentând fondurile cuprinse în bugetul instituției. Potrivit informațiilor Replica online, femeia a devalizat banii Ministerului Educației, în calitate de ordonator principal de credite, dar și banii ISJ, în calitate de ordonator secundar de credite. Mergea la Trezoreria Constanța și scotea banii, cu mențiunea că sunt pentru salariile angajaților.

Contabila a fost reținută și plasată sub control judiciar.

În urma efectuării perchezițiilor în cadrul operațiunii „JUPITER”, au fost ridicate bunuri cu valoare probatorie, documente financiar-contabile, 9 mijloace de stocare și 3 telefoane mobile.

La data de 6 noiembrie, femeia a fost reținută pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile.

De asemenea, față de persoana în cauză au fost dispuse interdicția de a desfășura activitatea de economist și măsura asiguratorie a sechestrului penal pe bunurile mobile și imobile, inclusiv sechestru pe sumele de bani din conturile bancare“, transmit polițiștii.

Șeful ISJ Constanța, Sorin Mihai, a precizat că sesizarea a pornit chiar de la Inspectorat, pentru că „aveam suspiciunea delapidării unei sume de bani din contul de salarii al instituției noastre (...) respectiv că persoana ar fi întocmit fraudulos o filă CEC prin care a ridicat în numerar o sumă pe care și-a însușit-o ulterior.”