Noua tulpină COVID-19 - „Cicada”: cât de periculoasă este pentru copii și ce spun specialiștii

O nouă variantă a virusului COVID-19, supranumită „Cicada”, atrage atenția comunității științifice după ce a fost identificată în mai multe regiuni ale lumii. Deși nu pare să provoace forme grave ale bolii, experții analizează cu atenție impactul acesteia, mai ales în rândul copiilor.

Unde a fost detectată noua tulpină „Cicada”

Potrivit datelor furnizate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), varianta a fost identificată în cel puțin 23 de țări și în probe recoltate din apă în aproximativ 25 de state din Statele Unite ale Americii.

Specialiștii cred că această tulpină a circulat o perioadă îndelungată la un nivel redus, fără să fie detectată pe scară largă.

De ce sunt copiii mai predispuși la infectare

Cercetătorii susțin că noua variantă pare să afecteze mai frecvent copiii, însă nu există, până în acest moment, dovezi că ar provoca forme mai severe de boală.

Explicațiile țin în principal de:

un sistem imunitar diferit față de cel al adulților,

expunerea crescută în colectivități (școli, grădinițe),

un contact mai frecvent cu suprafețe și medii potențial contaminate.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că este nevoie de studii suplimentare pentru a înțelege exact comportamentul noii tulpini.

Cât de periculoasă este varianta „Cicada”

Deși inițial a stârnit îngrijorare, datele actuale nu indică o creștere a numărului de spitalizări sau decese asociate acestei variante.

Alex Greninger, specialist în boli infecțioase din cadrul University of Washington, consideră că varianta este interesantă mai ales din perspectiva evoluției virusului, dar nu reprezintă, în acest moment, un motiv major de alarmă.

Pe de altă parte, Tulio de Oliveira, cercetător afiliat Stellenbosch University, afirmă că nu există dovezi clare privind o agravare a situației epidemiologice. Acesta susține că nivelul actual de imunitate din populație, obținut prin vaccinare și infecții anterioare, oferă în continuare protecție.

Protecția oferită de vaccinuri

Experții sunt de părere că vaccinurile existente rămân eficiente împotriva noii variante, însă gradul exact de protecție este încă analizat.

În prezent, nu există recomandări oficiale pentru modificarea vaccinurilor pe baza acestei tulpini.

Deși varianta „Cicada” a atras atenția cercetătorilor, datele disponibile indică faptul că nu reprezintă o amenințare majoră în acest moment. Totuși, monitorizarea atentă rămâne esențială, mai ales în contextul evoluției continue a virusului.

Pentru părinți, mesajul specialiștilor este clar: prudență, dar fără panică. Observarea simptomelor și respectarea măsurilor de bază rămân cele mai importante metode de protecție.