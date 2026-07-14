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Politica· 1 min citire

Noi negocieri pentru guvern, la Palatul Cotroceni. Șanse mici de a avea un executiv înainte de septembrie – SURSE

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 16:46
Actualizat14 iul. 2026, 16:48

Sursele politice citate de Realitatea Plus indică faptul că săptămâna viitoare ar putea avea loc o nouă rundă de discuții la Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții, pentru formarea guvernului. Negocierile sunt considerate esențiale pentru stabilitatea politică, dar calendarul rămâne incert.

Potrivit surselor citate, șansele găsirii rapide a unei formule de deblocare a crizei și numirea unui executiv sunt mici, termenul cel mai apropiat fiind luna septembrie.

În această perioadă, bugetul va rămâne blocat, pentru că guvernul interimar nu poate face nici rectificări, nici nu poate iniția discuții pe legea bugetului.

Această situație prelungește incertitudinea financiară și pune presiune pe administrația locală și centrală, inclusiv pe proiectele asumate de Nicușor Dan.

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