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Politica· 1 min citire
Noi negocieri pentru guvern, la Palatul Cotroceni. Șanse mici de a avea un executiv înainte de septembrie – SURSE
Președintele Nicușor Dan
Publicat14 iul. 2026, 16:46
Actualizat14 iul. 2026, 16:48
Sursele politice citate de Realitatea Plus indică faptul că săptămâna viitoare ar putea avea loc o nouă rundă de discuții la Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții, pentru formarea guvernului. Negocierile sunt considerate esențiale pentru stabilitatea politică, dar calendarul rămâne incert.
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