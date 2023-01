Acuzațiile anchetatorilor britanici erau, la fel ca și în România, de abuz fizic și sexual, prin intermediul afacerii de videochat pe care o avea împreună cu fratele său Tristan. Poliția britanică n-a gestionat corect cazul și l-a lăsat în libertate, astfel încât Tate a ajuns faimos pe tot globul prin misoginismul lui.

Două femei au dezvăluit pentru VICE World News că au fost abuzate de către Andrew Tate.

"În prima noapte mi-a cumpărat vreo 5 sticle de vin, deci m-am îmbătat complet. Pentru că eu nu am mai lucrat niciodată în domeniul videochatului. Și eram foarte, foarte emoționată. Și în acea noapte doar am stat în pat și Andrew m-a lovit cu pumnul în braț. M-am dus la baie și am plâns. M-a durut foarte tare că m-a lovit în braț dintr-o dată, fără motiv. Eram foarte confuză.

Îmi cer scuze...nu vreau să plâng!" a relatat una dintre victime, pentru Vice.

Potrivit victimei fraților Tate, pe măsură ce afacerea de videochar a luat amploare, comportamentul brutal al acestora s-a accentuat.

"Când ne-am mutat într-un apartament mai mare, mai multe fete au venit să lucreze pentru Andrew. Și atunci am fost martoră la atâtea abuzuri, fizice și verbale. Nu doar asupra mea, ci și a fetelor implicate și a devenit totul mai rău. L-am văzut lovind femeile cu o curea. Obișnuia să ne strângă și de gât." Mi-a zis că nu-i pasă dacă sun la poliție, că mă va bate de mă va rupe, atunci am știut că trebuie să nu mai lucrez pentru Andrew. Prin martie-aprilie și atunci am mers și la poliție și nu s-a făcut nimic atunci. Nu m-au interogat, nimic".

