Ninel Peia cere ședință de urgență a Parlamentului după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR

Senatorul Ninel Peia a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor privind întrevederea neoficială dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.
Senatorul Ninel Peia, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, a depus o solicitare oficială pentru înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă. Demersul vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc întrevederea din 14 august 2026 dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.
Ninel Peia: „Cine a autorizat utilizarea biroului președintelui Senatului?”
Ninel Peia, liderul grupului „Partidul PACE – Împreună pentru România” din Senat, a anunțat că Biroul Permanent a aprobat convocarea unei ședințe extraordinare pentru ziua de luni, la ora 14:00. Tema centrală a discuțiilor o reprezintă întrevederea neanunțată dintre prim-ministrul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, desfășurată în incinta Parlamentului.
Liderul grupului PACE contestă ferm cadrul în care au avut loc discuțiile și cere înființarea unei comisii speciale de anchetă pentru clarificarea situației:
„Am cerut azi o ședință a Biroului Permanent al Senatului pentru ziua de luni, ora 14. Au aprobat ora 14, ca să discutăm aspectele întâlnirii dintre doamna Tănăsescu, președinta CCR, și domnul Bolojan.
Eu consider că este necesară orice intervenție a Senatului. De ce întâlnirea nu s-a desfășurat la sediul Guvernului și nici într-un spațiu destinat activității Curții Constituționale, ci, potrivit informațiilor, chiar în biroul oficial al președintelui Senatului? Senatul are obligația instituțională de a clarifica în ce împrejurări un spațiu aflat în propria sa administrare a fost utilizat pentru o întrevedere neanunțată între conducătorul puterii executive și conducătorul puterii constituționale.
„Cine a solicitat și cine a autorizat utilizarea acestui spațiu? Au fost respectate procedurile administrative și instituționale aplicabile? Dacă Biroul Permanent și colegii de la AUR și PSD vor vota, această comisie se va înființa. Iar dacă această comisie de anchetă se va înființa, nimeni din România nu poate să refuze prezența la comisie și vom afla absolut toate detaliile.”
Invocarea principiului separației puterilor în stat
Ninel Peia a subliniat că astfel de întrevederi private vulnerabilizează arhitectura instituțională a țării și încalcă transparența necesară într-o democrație:
„România este un stat de drept, democratic și social, în care organizarea și exercitarea puterii publice se întemeiază pe principiul constituțional al separației și echilibrului puterilor în stat. Acest principiu presupune existența unor garanții efective de independență, imparțialitate, transparență și responsabilitate în raporturile dintre autoritățile fundamentale. Întâlnirea s-a desfășurat în biroul oficial al președintelui Senatului și nu a fost anunțată public.”
Dacă propunerea grupului PACE va primi votul de susținere în ședința de luni, comisia de anchetă va cita oficialii implicați pentru a stabili condițiile în care s-a desfășurat întrevederea.