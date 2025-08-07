În ultimele zile, sănătatea Ninei Iliescu s-a degradat vizibil, iar starea sa generală este una fragilă. Acesta este și motivul pentru care nu a putut fi prezentă la slujba de înmormântare a soțului ei, deși legătura dintre cei doi a fost cunoscută ca fiind una foarte puternică și profundă.

„Este foarte afectată de tot ce se întâmplă. A fost partenera de o viață a domnului Iliescu și despărțirea de el este devastatoare. Medicii monitorizează constant evoluția stării sale și încearcă să o stabilizeze”, a transmis o sursă apropiată familiei.

Născută pe 4 martie 1930, la doar o zi după Ion Iliescu, Nina Iliescu se confruntă nu doar cu povara vârstei înaintate, ci și cu o durere copleșitoare. Impactul pierderii soțului său s-a reflectat nu doar la nivel emoțional, ci și fizic, starea sa de sănătate fiind serios afectată.

Amintim că Gelu Voican Voiculescu a confirmat oficial miercuri seară că Nina Iliescu nu va fi prezentă la ceremonia funerară din cauza stării de sănătate.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a declarat Gelu Voican Voiculescu într-o intervenție televizată.

În ciuda situației grave în care se află, Nina Iliescu continuă să își păstreze discreția care a caracterizat-o de-a lungul întregii sale vieți, petrecute alături de fostul lider al țării. Lipsa sa de la ceremoniile oficiale nu a trecut neobservată, mai ales în contextul în care apropierea și legătura puternică dintre cei doi soți erau bine cunoscute.

În prezent, medicii monitorizează constant starea Ninei Iliescu și depun eforturi pentru a o stabiliza, deși un prognostic clar rămâne incert.