Nicușor Dan: ”Ar fi fost bine ca Tomac să fi fost validat acum trei luni. La 1 septembrie voi discuta iar cu partidele”

Publicat 28 aug. 2026, 07:15 Actualizat 28 aug. 2026, 07:18 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară că la 1 septembrie vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare, în contextul crizei politice care s-a prelungit pe parcursul verii. Șeful statului a avertizat, totodată, că „e riscant să avem o nouă cădere de premier”.

Distribuie articolul