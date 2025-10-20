În paralel, așteaptă ca ancheta să lămurească cine se face vinovat pentru tragedie.

Familiile îndurerate ale victimelor exploziei ajung la INML

Astăzi, familiile celor care și-au pierdut viața în explozia de la Rahova urmează să ajungă Institutul Național de Medicină Legală pentru a ridica trupurile neînsuflețite.

Vor face acest lucru, apoi se vor pregăti de funerarii.

În paralel, continuă ancheta: zeci de persoane au fost audiate, printre care și administratora blocului din Sectorul 5 al Capitalei, inclusiv angajați ai firmelor de gaze.

Dosarul în această fază este deschis în rem pentru distrugere din culpă, ceea ce înseamnă că se cercetează mai întâi faptele.

Până ca cineva să fie tras la răspundere, procurorii vor să strângă toate probele, toate informațiile, în această anchetă de amploare

Se fac în continuare audieri, conform surselor Realitatea PLUS. Urmează să se dispună și măsurile legale care se impun. Locatarii din bloc acuză că cei de la firma de gaze privată ar fi fost cei care au rupt sigiliul și ar fi permis ca această tragedie să se întâmple.

Procurorii iau în calcul toate variantele, inclusiv cea a unei defecțiuni, ori cea în care cineva a rupt în mod intenționat sigiliul.