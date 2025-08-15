Tragedie în vacanță pentru o familie din Marea Britanie. Leslie Green, un bărbat de 70 de ani din Bolton, Greater Manchester, a murit după ce a contractat o infecție cu salmonela în timpul sejurului la hotelul Occidental Jandia Playa din Fuerteventura, parte a lanțului Barceló Hotel Group.

Potrivit concluziilor unei anchete desfășurate recent, bărbatul ar fi consumat pui insuficient gătit, servit la restaurantul unității. La scurt timp după începutul vacanței, Leslie Green a început să acuze simptome severe de diaree, iar starea lui s-a agravat rapid. Tribunalul legist din Rochdale a stabilit că decesul a fost cauzat de intoxicația alimentară contractată în timpul șederii la hotel.

Reacția hotelului

Barceló Hotel Group a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, declarând că „regretă profund decesul” și subliniind că respectă standarde stricte de igienă și siguranță alimentară. Reprezentanții hotelului susțin că, în ultimele 12 luni, nu au fost detectate cazuri de salmonela în unitate și că audituri externe confirmă acest lucru.

„Deținem certificate care atestă faptul că nu a fost identificată salmonela în hotel în ultimul an. Aceste controale demonstrează angajamentul nostru constant pentru sănătatea și siguranța oaspeților”, a precizat purtătorul de cuvânt al companiei.

Vacanță transformată în coșmar

Leslie Green, fost șofer, se afla în concediu alături de soția sa, Julie, în vârstă de 60 de ani. Cei doi au mâncat exclusiv la restaurantul hotelului pe durata sejurului. Câteva zile mai târziu, bărbatul a prezentat primele simptome ale infecției, care au dus la complicații fatale.

Barceló Hotel Group, fondat în 1981 în Spania, a promis că va colabora pe deplin cu autoritățile în clarificarea circumstanțelor acestui caz.