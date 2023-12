Întrebat dacă s-ar întoarce în politică sau fotbal, Mitică Dragomir a răspuns: „Nu, sunt periculoase amândouă. Scoateți-i ochii lui Ciolacu, lui Ciucă, Hellvig, Geoană, cine concurează, dar mai și lăudați-i când merită.

Simion fiind din galerie știe să facă politică de opoziție. Ciolacu are cel mai tare partid în spate. Ciucă e un militar respectuos, oltean istet, a făcut treabă, n-ai ce să-i reproșezi. Geoană nu are partid, are aliură de președinte”, a spus Dumitru Dragomir.

Acesta a vorbit și despre cea mai mare cumpănă a sa. „De fiecare dată când vorbesc de fiu.... fiul mort - a fost una din cumpene ... puteam s-o iau razna, stăteam numai la cimitir, d-asta am și plecat de la Brașov, că altfel nu plecam”.