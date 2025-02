„Este un jalon în PNRR modificarea impozitării mijloacelor de transport pentru a genera o mobilitate mai verde. Aceste discuţii şi aceste iniţiative de acte normative au fost deja începute, lansate de către Ministerul Transporturilor, ele trebuie discutate şi cu autorităţile locale, am văzut că şi din domeniul privat au venit câteva analize. De fapt, sunt analize care au fost făcute acum câţiva ani şi au fost actualizate cu propuneri de modificare a sistemului de impozitare, de taxare a mijloacelor de transport pe plan local, adică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, a declarat ministrul Finanţelor la Digi24.



Potrivit lui Tanczos Barna, discuţia trebuie purtată cu Ministerul Transporturilor, cu autorităţile locale şi asociaţiile reprezentative ale UAT-urilor şi cu cu Ministerul Finanţelor, astfel încât în 2025 să poată fi „pus la punct” un pachet legislativ nou de decarbonizare, de reducere a poluării pe tot ceea ce înseamnă mobilitate în România.



„Acest lucru poate să însemne la anumite categorii de autoturisme taxe locale mai mari, pentru că majoritatea acestor taxe se duc în bugetul autorităţilor locale, pot însemna taxe mai mici la anumite mijloace de transport care sunt mai puţin poluante şi trebuie creat un echilibru astfel încât să fie motivant să circulăm cu mijloace de transport mai puţin poluante”, a explicat Tanczos.



Ministrul Finanţelor a spus că există în continuare finanţări din partea statului pentru schimbarea maşinilor vechi cu unele noi, precizând că această reînnoire a parcului auto este finanţată prin programele Rabla: Rabla Clasic, Rabla Plus, Rabla Local, Rabla pentru instituţiile publice.



„Tot acest pachet vine în sprijinul celor care vor să aibă maşini mai puţin poluante. Cu siguranţă, această taxă nu va intra în vigoare în acest an, ci cel mai devreme pe 1 ianuarie 2026. De atunci, am putea plăti taxe mai mari în funcţie de maşinile pe care le avem şi dacă poluează mai mult, sau mai mici, dacă avem maşini mai puţin poluante, depinde de modul în care se echilibrează acest lucru. Sigur, maşinile mai puţin poluante vor fi taxate mai puţin decât cele care sunt mai poluante”, a mai spus ministrul Finanţelor.