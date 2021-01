Ministrul Energiei: Nu sunt motive pentru scumpirea gazelor naturale

„Eu am afirmat anul trecut, înainte de liberalizare că se vor ieftini. Am avut schimburi de replici destul de dure cu furnizorii, care au încercat și atunci să propage ideea că se vor scumpi. Până la urmă am avut dreptate, prețurile la gaze naturale au fost mai mici. În această iarnă plătim prețuri la gaze naturale mai mici ca iarna trecută. În această iarnă este mai ieftin și românii pot să vadă în factură. Nu există motive de scumpire a gazelor naturale,” a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, la „Legile Puterii”.

„Inclusiv predicțiile pentru anul viitor sunt că prețurile sunt mai mici decât anii anteriori. Românii au deja oferte mai mici. (…) Nu știu dacă prețul este mai mare decât în alte țări. Nu este mai mare, problema este puterea de cumpărare. Aici da, puterea de cumpărare a românilor este mai mică decât puterea de cumpărare a majorității europenilor,” a precizat ministrul.