"Susțin in continuare principiul conform căruia școlile trebuie închise ultimele, doar dacă situația o impune. In scoli se respecta regulile de protecție împotriva SarsCoV2, mai corect decât in multe alte locuri. Educația nu te îmbolnăvește, educația te ajuta sa te protejezi învățând sa respecți regulile.

A intra in scenariul in care închidem școlile primele, FARA sa luam alte măsuri restrictive pe alte planuri, cred ca este o variantă perdantă.

Din păcate, dacă măsura închiderii școlilor nu va avea efectul scontat, vom genera noi pierderi in educație si vom determina agravarea tulburărilor de socializare in rândul elevilor.

Îndemn întotdeauna la prudenta si la respectarea tuturor regulilor, mai ales acum, având in vedere agravarea situației epidemiologice!", a declarat Sorin Cîmpeanu pentru educatieprivata.ro.