In fiecare marti si joi, Mihai Pascu urmeaza sa ajunga la Sectia 2 de Politie pentru a semna in aceasta condica ca urmare a masurii controlului judiciar in cazul sau.

Tatal lui Vlad Pascu s-a ales cu aceasta masura dupa ce la una dintre locuintele sale au fost descoperite arme si munitii.

Aflandu-se deja sub control, Mihai Pascu a comis insa o alta infractiune. Vorbim aici despre faptul ca i-a lovit cu scuterul pe jurnalisti in momentul in care a iesit, saptamana trecuta, de la audierile de la DIICOT. Drept urmare, el este cercetat si pentru vatamare corporala.

Părinții lui Vlad Pascu au un adevărat imperiul imobiliar, cu peste 700 de proprietăți. Majoritatea se află în nordul Capitalei, unde prețul mediu de vânzare al unui apartament este de 300 de mii de euro. Bazele succesului au fost puse, însă, prin ilegalități. Mihai Pascu ar fi lăsat pe drumuri zeci de oameni, prin cămătărie.

