MEHEDINȚI: Fata arsă de criminalul în serie NU este vizitată de părinți. Mama: ”Nu am cu ce să mă duc”

Mama fetei a declarat la un post TV că nu are cu ce să se deplaseze la București să își vadă fata, pe care nu a văzut-o de mulți ani, ea având alți trei copii pe care i-a dat în plasament. Mama are o situație materială precară și a fost găsită într-o cârciumă. Nici tatăl nu este dornic să își vadă copilul care trece printr-o tragedie greu de descris. Bărbatul spune că nu poate să ajungă să-şi vadă fiica pentru că are şi alte probleme mai importante de rezolvat.

Între timp, criminalul eliberat cu 71 de ani mai devreme, prin recurs compensatoriu, Ion Turnagiu, este cercetat pentru tentativă de omor și a recunoscut în fața judecătorului, atunci când a fost audiat, că i-a dat foc fetei, spunând că-i pare rău, dar că dorește să i se acorde o șansă pentru a o ajuta pe victimă să-și revină.

În dosar se precizează, de asemenea, că, din cercetările efectuate, rezultă că inculpatul Ion Turnagiu avea o relație de prietenie cu victima și familia acesteia, iar în urmă cu 3-4 zile, numita Ş.M.L.A a depus o plângere penală pentru infracțiunea de viol față de acesta.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani fusese condamnat în anul 1994 la închisoare pe viaţă, pentru uciderea a cinci persoane, însă a fost eliberat în cursul anului trecut, după 25 de ani de detenţie.