Măsuri fără precedent după ședința CNSU: Organizatorii de evenimente vor avea activitatea SUSPENDATĂ dacă nu respectă distanțarea

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, luni, o hotărare care prevede suspendarea autorizației de funcționare pentru organizatorii de evenimente, daca la acestea nu sunt respectate regulile de siguranta sanitară. Alte masuri se refera la organizarea competitiilor sportive si a altor tipuri de activitati, dar si la mentinerea listei statelor aflate in "zona verde".

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, luni a avut loc sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, condusa de premierul Ludovic Orban, la finalul careia a fost adoptata hotararea numarul 32.



"Printre cele mai importante masuri din hotararea CNSU se regaseste propunerea instituirii sanctiunii complementare de suspendare a autorizatiei de functionare pentru organizatorii activitatilor si evenimentelor, daca in cadrul acestor evenimente nu sunt respectate regulile de siguranta sanitara", arata Grupul de Comunicare Strategica.



Prin aceeasi hotarare au mai fost adoptate propuneri de modificare a unor masuri privind organizarea competitiilor sportive si a altor tipuri de activitati. De asemenea, CNSU a luat decizia de a mentine lista statelor aflate in "zona verde", pentru care nu mai exista obligatia izolarii la domiciliu pentru cetatenii care vin in Romania din respectivele tari, aprobata prin hotararile numarul 29 si 31.



Masurile propuse si aprobate in sedinta CNSU sunt bazate pe recomandarile specialistilor din Grupul de Suport Tehnico-Stiintific si vor avea aplicabilitate incepand cu 1 iulie.

Amenzi pe bandă rulantă după relaxare

120 de mii de lei! Atât i-a costat nerespectarea regulilor impuse de autorități pe proprietarii de terase, baruri, plaje și cluburi în aer liber.

În total, polițiștii au făcut razii în weeekend la mai bine de 4 mii de adrese din întreaga țară. Reprezentanții teraselor care nu au respectat măsura distanțării au primit amenzi de 30 de mii de lei. În același timp, și cei care nu au purtat mască în spațiile închise au fost amendați. 400 de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea măsurilor individuale de protecție.