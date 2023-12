Mariana Pandele a fost unul dintre turiiștii cazați la complexul "Ferma Dacilor" care a asistat la tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie.

"Noi am venit într-un grup de 10 prieteni, făcusem rezervare în pavilionul central, iar cu o zi înainte (de incendiu 0 N.R.), cei de la "Ferma Dacilor" ne-au propus să ne mutăm în căsuțele noi, abia date în folosință, iar noi am acceptat. Nu știu dacă alți turiști au avut probleme cu încălzirea, știu că pe 24 decembrie au mai fost mutați și alți turiști la căsuțe, din cauza unei centrale care nu funcționa. În căsuțele noastre erau calorifere, iar centrala se afla în exterior. Era foarte cald, foarte bine", a declarat martora la Realitatea Plus .





O MAMĂ ȘI-A SCOS DOI COPII DIN INCEDNIU, NU ȘTIU CE S-A ÎNTÂMPLAT CU AL TREILEA



Femeia a mai relatat și clipele dramatice de după izbucnirea incendiului din pavilionul central, în urma căruia 8 oameni au pierit.



"În jurul orei 6:15 am auzit sirenele mașinilor de pompieri, ne-am trezit si atunci am auzit că la ușa au ciocănit niște prieteni cu care am venit și ne-a spus că pensiunea arde. Era generalizat, se vedea fum negru, focul izbucnise de circa o jumătate de oră. Am vrut să sunăm la 112, dar am văzut foarte multe mașini ale pompierilor si ambulanțe.

La familia prietenilor a bătut la ușă o mămică din pavilionul central, ca să lase acolo un copil de 2-4 ani și să se întoarcă să salveze alți copii, am înțeles că mai avea doi. După o jumătate de oră a revenit cu un alt copil din 11-12 ani, care plângea într-una "frățiorul meu!". Apoi l-a sunat pe tatăl copilului, presupun, iar el s-a dus să-l salveze, dar nu mai știu de s-a întâmplat," a povestit Mariana Pandele.





Am auzit și noi, ca și ceilalți, că s-ar fi certat, că cineva ar fi pus foc, unii spun că o doamnă, dar nu pot să confirm sau sa infirm, practic nu am auzit nimic," a relatat martora tragediei, în direct la Realitatea Plus.