Bărbatul spune că era confident al tânărului care s-a aruncat de pe acoperișul clădirii și că s-a oferit să discute direct cu el, dar nu s-a putut decât prin negociator. De asemenea, nici iubita nu ar fi fost lăsată să comunice direct cu acesta.

"Tânărul era cazat la noi de aproximativ 2 ani. Nu am avut probleme cu el. Locuia într-o cameră dublă cu un coleg. Doar probleme generale, întârzieri să plătească chiria", spune administratorul căminului.

"Am rugat negociatorul, i-am spus dacă vrea să vorbească cu mine cu mare drag. Aveam și o relație apropiată față de colegii mei. Chiria era pe 15 data scadentă, plătea pe 20, pe 25. Îmi mai spunea ofurile lui. Fizic nu am putut să vorbesc nici eu, nici iubita. Era un pic greoaie procedura aceasta. Prin negociator, ajungea la el și, daca el voia să vorbească cu unul dintre noi, atunci cei care se ocupă cu chestia asta știau ce au de făcut. Nu am avut contact vizual. El era pe mansarda blocului, la etaj", a mai spus acesta.