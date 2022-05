„L-am rugat pe Traian Băsescu să facem un interviu, căci tocmai câștigase alegerile. Am ajuns la ora 9 la Palatul Cotroceni, o adevărată minune, pentru că eu mă trezesc greu la prima oră. Ajung la el în birou și-mi spune , „Hai să bem un pahar!”. Și imediat mi-a turnat în pahar whisky. Am văzut că avea un mic tremur al mâinilor. El a consumat, eu am luat o gură de îmi trosneau măselele. Așa s-a derulat prima mea întâlnire cu Traian Băsescu. După aia, s-a apucat să-mi spună că el are butoanele și că toți fac ce spune el. El conducea România ca pe un vapor. Din momentul interviului nu m-a mai căutat niciodată. L-am întrebat dacă a colaborat, dar, probabil, că nu știa că a făcut poliție politică, mai ales când era student la Institutul de Marinp. El, în timpul scandalului de la Berevoiesti mi-a spus, „Marius, dar eu am semnat note din astea la Securitate cu camioanele. Cred că nu-și mai aducea aminte. Cine nu a trăit pe vremurile comunismului nu știe că era foarte greu să spui nu, era cumva la îndemână să faci chestii din acestea. El spune că respecta legile, dar atunci era dictatură. El nu cred că simțea că a făcut poliție politică. Totuși, s-a dovedit ce fel de om e. Când a ajuns președinte s-a lepădat de toți care i-au fost alături. Tot ce a fost s-a întors impotriva lui. Vine un moment în care istoria te ajunge din urmă și te calcă în picioare. Dacă nu ai grijă să respecți ceea ce ești, istoria vine din urmă și te clacă în picioare”, a declarat Marius Tucă în emisiunea „Controversat”.