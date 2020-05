,,Legile Puterii". Marcel Vela despre candidatura la Primăria Capitalei: Un zvon fără nicio bază

,,“În zona aceasta de știri, de breaking news, de comunicate, de zvonuri, de știri pe surse, se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Lansează cineva un zvon, altcineva îl ia de bun, nu neapărat din rea intenție, este rostogolit și astfel ajunge știre de anvergură națională. Așa am ajuns în această situație că aș putea fi candidatul PNL la Primăria București. Vreau să precizez că nu am discutat niciodată așa ceva cu nimeni, așadar pot spune că e un zvon care nu este adevărat, care nu confirmă o realitate," a afirmat ministrul de Interne la Realitatea Plus.

Vela a precizat că sunt și alte condiții, legate atât de situația sa, cât și de deciziile partidului, care fac imposibil un asemenea scenariu.

,,PNL și-a exprimat punctul de vedere cu privire la candidat, eu nu am discutat cu nimeni. Ca să fiu și mai direct, nu sunt nici din punct de vedere teoretic în această situație, eu nici măcar nu sunt membru al organizației de București, deci nu îndeplinesc nici această condiție. La București este și doamna Violeta Alexandru, sunt oameni extraordinari" a spus Marcel Vela la Realitatea Plus.