″Şefa mea de cabinet mi-a cumpărat nişte produse pe online pentru întreţinere stomatologică şi a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit şi am scos banii (de la bancomat - n.r.) ca să îi dau înapoi. Asta a fost toată suma. Nu am portofel, erau unde îmi ţin şi ochelarii. Ca să ştiţi de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani”, a declarat Marcel Ciolacu.