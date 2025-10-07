Sunt mai multe scenarii, iar decizia finală ar putea fi luată în perioada următoare. Din informațiile Realitatea PLUS, săptămâna aceasta va exista o întâlnire la Ministerul Muncii între sindicate, patronate și reprezentanții ministerului, astfel încât să găsească o variantă și după această întâlnire va exista o altă întâlnire extinsă la Palatul Victoria.

Până atunci, ne uităm pe cifre pentru că în prezență salariul minim pe economie este 4.050 de lei brut. Știm că se oferă acea facilitate de 300 de lei, acești bani sunt scutiți de taxe și netul este de 2.574 de lei.

Avem, prima simulare: un salariu minim pe economie brut de 4.460 de lei și un net de 2.609 lei. Dacă se va păstra această facilitate de 300 de lei, la 4.460 de lei brut, atunci am putea avea un venit net de 2.800 de lei. Însă există șanse ca această facilitate să fie eliminată.

Al doilea scenariu prevede o majorare a venitului brut la 4.752 de lei, ceea ce înseamnă că salariul minim net ar fi 2.831 de lei, un venit pe care îl încasează aproximativ 1.8 milioane de români.