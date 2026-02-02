Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „Luptă pentru democrație în fața agresiunii ruse”. Cui îi aparține inițiativa

Arild Hermstad, liderul Partidului Verzilor din Norvegia și deputat în Parlamentul norvegian, a anunțat că a înaintat nominalizarea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2026.

În mesajul său public, Hermstad a argumentat că Sandu s-a aflat „în prima linie a luptei pentru democrație în Europa” și a rezistat presiunilor hibride exercitate de Rusia asupra Moldovei.

Potrivit acestuia, țara a fost ținta unor „interferențe electorale, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare” având scopul de a aduce la putere un guvern favorabil Kremlinului.

„Așa operează Rusia împotriva mai multor state fost-sovietice. În pofida incertitudinii, nu există îndoială că Vladimir Putin rămâne cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Europa”, a scris Hermstad.

El a subliniat că Maia Sandu a răspuns acestor provocări „prin mijloace pașnice”, consolidând statul de drept, protejând alegerile libere și menținând cursul democratic al țării.

„Ea se distanțează clar de imperialismul rus și apropie Republica Moldova de democrațiile occidentale. Acesta este efortul de pace al timpurilor noastre - să construim societăți reziliente înainte ca violența să izbucnească”, a adăugat parlamentarul norvegian.

Hermstad a conchis că democrația este „o condiție prealabilă pentru pacea autentică”, iar Maia Sandu a avut „un rol esențial în împiedicarea Rusiei de a dezmembra democrația moldovenească”. În opinia sa, aceste motive justifică pe deplin acordarea distincției internaționale liderului de la Chișinău.