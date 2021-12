„Sunt foarte nemulțumit că un poliţist participant la această activitate a fost împins, i s-a pus mâna în gât şi i s-a tras de uniformă. Iar cel care a procedat s-a dedat la astfel de fapte de ultraj şi este în libertate. Şi eu sunt nemulțumit, în calitate de ministru al Afacerilor Interne de acest lucru. Dar avem două dosare penale în lucru.

Eu am încredere în instituțiile statului român, în colaborarea din România şi cele din Italia, care aşa cum am arătat şi în cazul crimei de la Iaşi, este una la un nivel foarte înalt. Personal am o colaborare forte bună cu doamna Luciana Lamorgese, ministru de Interne din Italia, şi am încredere că la finalul acestei anchete toţi cei vinovaţi vor plăti", a spus Ministrul de Interne Lucian Bode.