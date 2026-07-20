Lovitură nouă pentru șoferi: motorina a ajuns la 9,65 lei în București, iar scumpirile continuă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:32

Prețurile la carburanți au crescut pentru a treia zi consecutiv, după aproximativ o săptămână în care valorile de la pompă au rămas relativ stabile. Benzina se vinde acum, în medie, cu 8,76 lei pe litru, în timp ce prețul mediu al motorinei a ajuns la 9,56 lei pe litru.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pret carburantipret motorina