"Am primit vestea asta cu lacrimi de bucurie. Sunt emoționată, am așteptat această veste. Astăzi plecăm spre București. Liviu Dragnea spera foarte tare să fie eliberat. Eu sunt superstițioasă, nu am vorbit nimic. Se va trimite minuta, se vor îndeplini formațiunile. Cred că instanța a fost convinsă de tot, Aici am găsit niște magistrați corecți.", a declarat Flavia Teodosiu.

Liviu Dragnea va părăsi penitenciarul Rahova chiar în această după-amiază, după 2 ani și 2 luni petrecuți în spatele gratiilor. Fostul lider social-democrat se află încarcerat în penitenciarul Rahova din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru fapte de corupție legate de angajarea fictivă și menținerea a două angajate la DGASPC Teleorman deși în realitate cele două lucrau pentru PSD local.