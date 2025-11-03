Liderul PSD a afirmat că spera ca premierul să-și facă timp pentru a se prezenta în plenul Parlamentului, pentru a oferi explicațiile solicitate în legătură cu retragerea parțială a trupelor americane din România.

„Nu eu, Sorin Grindeanu, trebuie să aflu, ci românii. Avem o tăcere de câteva zile, pe care o vedeți cu toții, din punct de vedere al securității României, și era o oportunitate să vii și să explici românilor. Nimic legat de conflict. Eu cred că fiecare român responsabil are aceste nevoi legate de a ști ce se întâmplă cu securitatea României, în ce situație suntem și ce avem de făcut pe viitor. Pentru asta, credeam că e o oportunitate pentru premier să informeze românii în ce situație suntem și ce se întâmplă pe viitor. Colegii mei iau legătura cu cabinetul premierului ca să găsim o dată comună. Nu am avut o discuție anterioară informală cu Bolojan. O să vedem dacă abordăm această temă de discuție mâine la ședință, dar nu renunț la ideea de a veni în fața românilor ca să explice.”

Întrebat despre afirmația lui Ilie Bolojan că "problemele noastre strategice (...) sunt transformate într-un circ", liderul PSD a afirmat că "dacă venirea în fața Parlamentului, informarea despre situația la zi cu privire la securitatea României și care sunt planurile de viitor înseamnă circ, înseamnă că avem definiții diferite.

De asemenea, Grindeanu i-a solicitat premierului să înțeleagă faptul că este nevoie de o variantă nouă a legii privind pensiile magistraților, astfel încât România să nu piardă sute de milioane de euro.