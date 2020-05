”Legile puterii”. Violeta Alexandru: ”Se lucrează la un pachet de măsuri atractive pentru românii care vor să revină în țară”

”Am avut discuții cu români care muncesc sezonieri în Germania cât și cu angajatorii lor, dar și cu miniștrii. În fermele din Germania sunt condiții civilizate de muncă, dar au fost și probleme. Am avut câteva discuții aplicate, am cerut să le fie asigurate servicii medicale în această perioadă. Mai avem o serie de lucruri de făcut. Sigur că e loc de mai bine, dar am întâlnit și români mulțumiți de condițiile de muncă”, a declarat Violeta Alexandru.

”Eu le-am spus oamenilor să fie atenți. Mi se parte important să plece cu un contract de muncă. Inspecția Muncii oferă sprijin în acest sens, important este să citim contractele, să știm pentru ce muncim și care sunt condițiile, iar dacă apar probleme, ambasadele sunt implicate la fel ca noi toți pentru a-i sprijini”, a mai punctat aceasta.

Întrebată de măsuri concrete pentru reîntoarcerea în țară a românilor care doresc acest lucru, ministrul a explicat că se lucrează la un pachet de măsuri care să fie atractive pentru cei care vor să muncească acasă.

”În pachetul de măsuri anunțate de Guvern, avem o prioritate în direcția aceasta, în special în privința remunerării. Ca liberal, ca om, respect foarte mult dreptul fiecărui român care dorește să fie oriunde consideră că îi e mai bine. Suntem într-o perioadă în care stabilim detaliile”, a mai precizat Violeta Alexandru.