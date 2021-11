„Problema când PNL are de ales între USR și PSD este că alege între un set de inițiale și un alt set de inițiale. Este un set de valori diferit, noi nu permitem anumite lucruri să se facă. Chiar am fost acuzați că am închis ochii prea mult la unele chestii de detaliu, dar am scrâșnit din dinți și le-am lăsat să se întâmple pentru binele acelei coaliții, ca să avem o șansă pentru a realiza schimbări în bine pentru această țară.

Da, președintele Iohannis este destul de clar că joacă un rol decisiv în alegerile acestea pe care le face PNL și nu și-a mai dorit să continue cu USR, pentru că USR este un partener care impune anumite lucruri care deranjează sau care nu erau pe placul dânsului.

Noi, de la 1 ianuarie 2022, vom avea nu doar pensii speciale mai mari, vom avea o nouă categorie de pensionari speciali, primarii. Din cauza PNDL am plecat de la guvernare, pentru că este un program care nu va face dezvoltare locală," a declarat Năsui la "Legile Puterii".

"Pentru USR nu există opțiunea să existe la guvernare partide balama care să nu facă reforme. Românii vor să vadă un trai mai bun. Haideți să ne uitam la structura fiscală din România, haideți să facem ceva structural.

Am găsit din cele 500 milioane de euro care erau lipsă pentru programe de finanțare, 400 de milioane de euro, i-am dat antreprenorilor. Am eliminat sinecurile", a precizat fostul ministru.