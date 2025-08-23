La un pas de o nouă tragedie. Motociclist străin, mușcat de urs pe Transfăgărășan. A scăpat cu viața, dar cu răni la picior

Un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-a mușcat de gamba piciorului drept.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a acordat îngrijiri medicale bărbatului. Persoana în cauză a refuzat transportul la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș le recomandă șoferilor și motocicliștilor care tranzitează zona Transfăgărășan „să manifeste prudență și să evite apropierea de animalele sălbatice”.

Nu este primul incident cu motocicliști atacați de urși pe Transfăgărășan.

Pe 3 iulie, un bărbat din Italia, care se deplasa cu motocicleta pe Transfăgărășan, a murit în România după ce a fost atacat de un urs. Bărbatul a fost târât într-o râpă, din apropierea barajului Vidraru. Tragedia s-a petrecut în zona localității Arefu, pe DN7C, la 500 de metri de coronamentul barajului Vidraru, spre Bâlea Lac.

Motociclistul făcea parte dintr-un grup care se deplasa dinspre Vidraru spre Bâlea Lac. Inițial, au fost găsite motocicleta italianului și o mănușă. 

„Din primele date, reiese că în zona au oprit mai mulți motocicliști străini, iar unul dintre ei ar fi fost atacat de un urs și tras in afara părții carosabile. Jandarmii ajunși la fața locului au constatat că ursul nu mai este în zonă, iar în râpa de pe marginea drumului a fost semnalat un telefon, posibil al victimei, dar nu și victima”, a  transmis ISU Argeș.

Salvatorii au confirmat, ulterior, că bărbatul italian a fost găsit decedat.