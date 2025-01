Întrebată despre faptul că a fost în centrul atenției presei pentru că a gestionat un dosar celebru, Cristina Ardelean a spus: „De-a lungul carierei am mai fost învestită cu asemenea cazuri, în situația concretă nu am simțit o presiune care să influențeze actul de justiție, am avut rigorile legii privind independența, un tratament egal al tuturor părților, să creez sentimentul că sunt ascultate ambele părți. La pronunțarea hotărârii am avut doar rigorile legii, din punctul meu de vedere am aplicat același tratament în toate cauzele”.