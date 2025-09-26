Cei cinci indivizi au dat lovitura în noaptea de 25 august, iar la scurt timp polițiștii au intrat pe fir.

”La data de 25 august 2025, în jurul orei 03.14, poliţiştii au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, din comuna Lenauheim, judeţul Timiş, cu privire la faptul că i-au fost sustraşi, din locuinţă, 50.000 de euro, precum şi bijuterii din aur. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat”, a transmis IPJ Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au început cercetările şi au identificat șapte persoane bănuite de comiterea faptei.

”La data de 17 septembrie 2025, poliţiştii au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară, în oraşul Jimbolia, fiind descoperite şi ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, bijuterii ce par a fi din aur, 4.100 de lei, precum şi un pistol cu aer comprimat şi muniţia aferentă. La data de 24 septembrie 2025, poliţiştii au pus în executare alte cinci mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Reşiţa, în oraşele Oţelu Roşu şi Jimbolia, fiind descoperite şi ridicate o armă, o cagulă şi 15 monede ce par a fi din aur. În urma activităţilor investigative, patru bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 22 şi 40 de ani, au fost identificaţi şi conduşi la sediul Poliţiei Oraşului Sânnicolau Mare, pentru audieri, iar alţi doi bărbaţi nu au fost găsiţi la domiciliu. Cele şapte persoane sunt din Jimbolia, Reşiţa şi Oţelul Roşu”, a precizat IPJ Timiş.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cele şapte persoane, cinci dintre acestea fiind reţinute pentru 24 de ore şi duse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

La data de 25 septembrie 2025, cele cinci persoane au fost prezentate magistraţilor, care au dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Anchetatorii spun că mama păgubitei luase un credit pentru o tranzacţie şi, pentru că locuieşte în străinătate, i-a trimis banii fiicei sale. Aceasta i-a povestit prietenei sale că are aceşti bani în locuinţă, iar prietena sa, după ce a aflat toate amănuntele, a organizat furtul.