Președintele Klaus Iohannis spune că în România vaccinarea anticoronavirus nu va deveni obligatorie. Asta chiar dacă tot mai puțin oameni aleg să se injecteze cu serurile care nu protejează de infectare. Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, anunța că personalul din sistemul medical va fi obligat să se vaccineze. Iohannis nu e însă de acord.

„Vaccinarea este voluntară și așa va rămâne. Suntem expuși în fața valulul 4. Acum suntem întro pauză de vară. Pandemia revine cu noi și noi variante ale virusului, de aceea o mai spun o dată, vaccinați-vă până sunteți sănătoși”, a spus Iohannis.

De dimineață, președintele marșa pe ideea impunerii obligativității vaccinării în pofida reintroducerii măsurilor restrictive.

„Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum. Ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei, pentru că de asta vorbim acum, stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”, a declarat președintele.