În acest sezon estival, în care schimbările climatice au dus la Atât pisicile cât și câinii sunt afectați major de creșterea excesivă a temperaturii și umidității din această vară. În general, limitele de confort termic ale animalelor de companie se situează în apropierea celor umane, dar datorită unor particularități fiziologice, câinele și pisica prezintă un pericol mai mare de apariție a hipertermiei (creștere a temperaturii corporale peste limitele maxime normale).

Riscul cel mai mare, mai ales din neglijența omului, este ca animalul să sufere intens, mai ales că, atât pentru câine , cât și pentru pisica, expunerea la soarele excesiv al acestui sezon estival, nu creaază deloc beneficii. Dimpotrivă, expunerea la soare se constituie într-un factor de agresiune la adresa sănătății animalelor, spun medicii veterinari.

Cum să ai grijă de animalele de copanie la PLAJĂ

Dacă totuși dorim să luăm animalul pe plajă, acesta va trebui să beneficieze de umbră, apă potabilă iar la primele semne de boală să consultăm medicul veterinar specialist. Nu trebuie suprasolictitat animalul prin efort nejustificat. Animalele cu înveliș pilos bogat se tund cât mai scurt cu puțînță. Rasele care prezintă zone de corp expuse, neacoperite cu par vor trebui protejate împotriva arsurilor solare fie prin acoperirea acestor zone fie prin neexpunere la soare. Nu se folosesc produse cosmetice de uz uman, mai spun medicii veterinari.

Acțiunea radiației solare, a căldurii excesive și a umidității variabile asupra organismului animalului de companie se realizează atât direct (datorită afectării funcțiilor organice) cât și indirect (prin favorizarea apariției unor afecțiuni determinate sau transmise de diverși vectori de tipul puricilor, căpușelor, țânțarilor, muștelor).

Acțiunea directă asupra animalelor a căldurii

Sunt afectate atât pisicile, cât și câinii, ultimii mult mai mult, pentru că micile feline nu sunt luate de stăpâni atât de mult în exterior.

Și câinii, și pisicile pot manifesta efecte ale căldurii excesive de tipul insolatiei, atunci când radiația solară acționează direct asupra extremitatii cefalice a animalelor.

Principalele manifestări sunt de vertij, vomă, letargie, inapetență și se poate ajunge chiar până la apariția șocului termic, cel mai periculos. În cazul ȘOCULUI TERMIC se ajunge la edem cerebral, datorită creșterii temperaturii corporale peste limitele fiziologice (spre 40.5-41.5 de grade).

Măsuri pentru protejarea de căldură a pisicilor și câinilor

Protejarea animalului în aceste cazuri se realizează prin limitarea sau chiar neexpunerea la soare, crearea unui loc umbros și răcoros, umezirea extremitatii cefalice, asigurarea permanentă a unei surse de apă potabilă la o temperatura rezonabilă dar nu foarte rece (în cazul apei prea reci apar probleme faringo-laringiene).

În cazul transportului animalelor, acestea vor beneficia permanent de apă potabilă la dispoziție, ventilație adecvată. Nu se lasă animalul în spații neventilate, în care temperatura crește rapid, precum automobilele sau unele cuști de transport, în care temperatura poate crește chiar peste 50 de grade în timp extrem de scurt (5-6 minute). În aceste condiții animalul se deshidratează rapid, apărând probleme neurologice de tipul edemului cerebral și în final chiar deces. Nu sunt puține cazurile în care câinii și pisicile au căzut victime acestui tip de neglijență tragică;

Sub acțiunea căldurii și radiației solare, deshidratarea este una dintre cele mai importante modificări, putând duce la deces, mai ales în cazul indivizilor tineri sau cu afecțiuni cardio-vasculare preexistente. Căldură excesivă influențează negativ organismul prin afectarea sistemului nervos, la nivelul căruia apar hemoragii și edeme; afectarea sistemului cardio-vascular se traduce prin apariția tulburărilor de ritm cardiac, scăderea volumului circulant, ruperi ale vaselor de calibru mic de la nivel cerebral; de asemenea este afectat sistemul gastro-intestinal prin apariția vomei, favorizarea unor endotoxiemii și ulcerații digestive; sistemul excretor este afectat prin favorizarea insuficienței renale, manifestate prin autointoxicatie, anurie etc.; în plus aparatul locomotor este afectat prin distrugerea celulelor musculare, eliberarea de produși toxici în circulația sanguină și de aici o serie întreagă de alte complicații.

Efortul fizic la temperaturi înalte nu face decât să contribuie la creșterea temperaturii corporale, randamentul este scăzut, deshidratarea este masivă, astfel încât riscul apariției unor complicații crește. De aceea este recomandată repausul în zone umbroase.

Lipsa unei surse de apă potabilă va împinge animalul să valorifice orice sursă de lichid, astfel că apă de mare, sărata va fi consumată dar va produce grave probleme renale; apă din bălți, apă murdară fără calități de potabilitate va favoriza infecțiile, astfel că aceste surse vor ajută mai puțîn animalul și îl vor face în același timp susceptibil la alte afecțiuni.

Sunt mai afectate rasele cu o masă corporală mare, cu înveliș pilos abundent de culoare închisă precum caucazianul, terranova, husky, malamut, carpatin, ciobănesc german dar și rasele masive cu par scurt precum rottweilerul, doberman, dog german. Aceste rase datorită masei corporale mari sunt mai afectate de creșterea temperaturii datorită unui deficit de termoreglare la temperaturi ridicate; părul de culoare închisă favorizează absorbția radiației calorice. Rasele de talie mică sunt și ele afectate de căldură datorită apropierii de sol, unde temperatura este mai mare cu câteva grade decât la 15-30 cm de la sol.

Sunt mai sensibile: exemplarele tinere, care se deshidratează foarte ușor și care nu prezintă sistemul nervos pe deplin măturat, animalele bătrâne ale căror funcții organice sunt afectate de vârstă și cele care prezintă afecțiuni preexistente, în special de natură cardiovasculară.

Efecte indirecte ale căldurii foarte mari, pe timp de caniculă, asupra câinilor și pisicilor

Indirect, căldură și umiditatea acționează prin favorizarea multiplicării paraziților externi, transmitatori de babesioza (transmisă de căpușe), dirofilarioza (trasnmisa de țânțari) iar în cazul existenței unui înveliș cutanat abundent, neîngrijit, eventual cu răni la nivelul pielii există pericolul producerii miazelor (contaminare cu larve de muște).

În plus, căldură și umiditatea excesivă favorizează răspândirea afecțiunilor virale și bacteriene, în condițiile în care și imunitatea animalelor de companie este influențată negativ.

Se recomandă că în anotimpul călduros animalele să fie toaletate de cel puțîn 3 ori, ocazie cu care pot fi identificate afecțiunile dermatologice care pot degenera în formațiuni maligne, sub influență razelor de ultraviolete.

În ultimii ani, a crescut foarte mult incidența cancerului de piele la animalele de companie.

Sursa: doctor-vet.ro