Indiferent de specie, călugărițele nu sunt veninoase și nu prezintă niciun pericol pentru oameni. Dacă cineva încearcă să o prindă în palmă, insecta va încerca să ciupească, dar nu poate provoca răni serioase. În comparație, albinele sau viespile sunt mult mai periculoase.

Călugărițele – cei mai buni prădători naturali de insecte

Aceste insecte se hrănesc cu orice insecte mai mici decât ele. Ele consumă țânțari, molii, ploșnițe sau alte insecte care invadează locuințele, contribuind astfel la reducerea numărului de dăunători fără a folosi substanțe chimice. Practic, prezența lor în casă poate înlocui cantități importante de insecticid, spune Rețeaua pentru Natură Urbană într-o postare pe Facebook.

Specia nouă și impactul asupra ecosistemului

Deși Hierodula tenuidentata este o specie recent introdusă în fauna României, entomologii susțin că prezența sa nu a provocat dezechilibre ecologice. În plus, România găzduiește și specii de călugărițe autohtone, cea mai răspândită fiind călugărița europeană (Mantis religiosa), care joacă un rol similar în controlul populațiilor de insecte.

Cum să procedăm dacă întâlnim o călugăriță

Specialiștii recomandă să lăsăm insectele în pace și să le permitem să își continue activitatea naturală. Ele nu reprezintă o amenințare și contribuie în mod semnificativ la menținerea unui mediu curat, fără dăunători, în locuințele noastre.

Beneficiile prezenței călugărițelor în casă

Prin eliminarea insectelor mici, călugărițele reduc nevoia de chimicale și contribuie la un mediu mai sănătos. Prezența lor poate fi considerată un ajutor natural, un insecticid biologic care protejează locuința fără a provoca vreun pericol pentru oameni sau animale de companie.

