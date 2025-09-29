Un elev de la o școală din Constanța a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de un coleg în zona genitală. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Copilul i-a spus învățătoarei că un coleg l-a mușcat, cadrul didactic l-a dus la cabinetul medical al școlii, iar asistenta a chemat-o pe mamă.

„La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost sesizați cu privire la un incident în urma căruia un minor a necesitat îngrijiri medicale.

La acest moment se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru luarea măsurilor legale care se impun“, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.