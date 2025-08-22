Pilotul a raportat imediat problema controlorilor de trafic aerian, care au alertat Poliția Sibiu. La scurt timp, un echipaj de ordine publică a descoperit că fasciculul laser a fost proiectat de un copil de doar 5 ani, care se juca în apropierea aeroportului, scrie Ora de Sibiu.

VIDEO

Specialiștii în aviație susțin că un fascicul laser, care la sol pare inofensiv, se lărgește pe măsură ce parcurge distanța până la o aeronavă, astfel încât piloții nu mai văd un punct, ci un adevărat nor orbitor de lumină.

Acest efect poate provoca orbire temporară, pierderea reperelor vizuale și a atenției asupra instrumentelor de bord – exact în momentele critice ale zborului. Cu alte cuvinte, o simplă joacă se poate transforma într-un factor de risc major pentru sute de pasageri.

Articolul 126 din Legea 21/2020 – Codul aerian precizează clar că utilizarea fasciculelor luminoase îndreptate către aeronave sau turnuri de control constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 8.000 și 16.000 de lei. În situațiile grave, pot deveni chiar infracțiuni.

Și Poliția Sibiu a transmis un avertisment: ,,Nu îndreptați niciodată lasere, lanterne sau alte surse de lumina puternică spre cer, către avioane și elicoptere! Trebuie conștientizat că o astfel de acțiune, aparent banală, poate provoca un incident sau accident aviatic! Astăzi ești cu laserul în mână. Dar mâine poți fi chiar tu pasager într-un avion! Gândește-te că acel gest banal poate pune în pericol propria ta viața, a familiei tale sau a prietenilor tăi!”