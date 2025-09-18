”În cursul zilei de astăzi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «General Eremia Grigorescu» al judeţului Galaţi a fost solicitat să intervină în comuna Corod, unde un bărbat, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost surprins de un mal de pământ în timpul unor lucrări”, a transmis, joi, ISU Galaţi.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială şi un echipaj de descarcerare din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi.

Victima a fost extrasă de sub pământ de către echipajele de intervenţie, fiind conştientă, cooperantă.

Ulterior, bărbatul a fost preluat şi transportat la spital de către echipajul medical SAJ pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.