UPDATE 20:40 - Doi oameni au ajuns la Spital Galați și sunt în stabilizare

UPDATE 20:37 - Precizare de la Grindeanu

„Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, solicită verificări și măsuri rapide din partea CFR Călători, în urma accidentului produs în această seară în Gara Galați.

"Am cerut celor de la CFR Călători să acorde sprijin echipajelor ISU care intervin și acordă celor răniți. În plus, am solicitat companiei să comunice rapid informațiile relevante opiniei publice.

Urmează o anchetă privind acest accident feroviar. I-am cerut directorului general al CFR Călători să prezinte urgent explicații și să vină cu soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai repete",

a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locomotiva făcea manevre și a lovit un vagon cu călători care era staționat în gară.

Una dintre victime a intrat în stop cardio-respirator, iar o alta este încarcerată.

Lucrătorii ISU Galați acționează pentru salvarea victimelor.

Vagonul de călători se afla pe linia 5 în momentul în care locomotiva a venit cu viteză. Partea din față a vagonului de călători a fost distrusă.

Este posibil să fi fost vorba despre o defecțiune la partea electrică.

Mai multe echipaje SMURD au intervenit de urgență.

Una dintre persoanele rănite a fost în stop cardio-respirator. Medicii au reușit să o resusciteze, a transmis corespondentul TVR în zonă, Alina Salanți.

Victima a fost transportată la Spitalul de urgență.

Polițiști și reprezentanți ai CFR sunt sâmbătă seara la locul accidentului.

„Un accident feroviar a avut loc in aceasta seara in Gara CFR Galati, iar 4 persoane au fost ranite, transmite ISU Galati. Potrivit ISU Galati, o locomotivă care făcea manevre a lovit un vagon de călători care era staționat, in gară, dar în care se aflau călâtori. Potrivit ISU Galati, în urma impactului au fost rănite 4 persoane, din care una, in stop cardio-respirator şi o alta, încarcerată. Lucrătorii ISU Galati actionează pentru salvarea victimelor.

La data de 25 martie 2023, în jurul orei 19:19, la Gara CFR Galați a avut loc un accident feroviar, după ce la o locomotivă s-ar fi defectat sistemul de frânare și a lovit un vagon de călători, la trenul care se forma cu destinația Galați – Buzău.

Sunt 4 persoane rănite, dintre acestea doi călători, o femeie care a intrat în stop cardio respirator și un bărbat care a rămas încarcerat, precum și șeful de tren și mecanicul locomotivei. Intervin cei de la ISU Galați și polițiștii din cadrul Secţiei Regionale de Poliție Transporturi Galați”, transmite ISU.