”Astăzi, 21.10.2025, la ora 12:20 am fost anunţaţi despre producerea unui incendiu la Şcoala Gimnazială din comuna Lovrin. A fost alertată Secţia de Pompieri Sânnicolau Mare şi la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Lovrin şi Biled. În sprijin se deplasează o autospecială de stingere şi o autoscară mecanică din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara. La faţa locului a sosit o ambulanţă SAJ”, a transmis, marţi, ISU Timiş.

Din primele informatii, incendiul se manifestă la acoperişul clădirii de învăţământ cu pericol de propagare la o locuinţă învecinată.

Aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă.

Pompierii precizează că incendiul este localizat. Se manifestă cu ardere generalizată la acoperişul clădirii şi al casei învecinate, pe o suprafaţă de aproximativ 400 mp.