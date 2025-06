Măsura ar putea intra în vigoare începând cu luna iulie, în funcție de adoptarea proiectului de către Guvern.

În prezent, sporul pentru condiții vătămătoare poate reprezenta până la 15% din salariul de bază, cu o limită maximă de 1.500 de lei brut lunar. Noul plafon de 300 de lei brut înseamnă că angajații vor primi net doar în jur de 170-175 de lei lunar.

Măsurile de austeritate nu se opresc la sporuri. Proiectul de ordonanță prevede și reducerea numărului de zile de concediu de odihnă acordate suplimentar angajaților din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare.

Astfel, concediul suplimentar ar urma să scadă de la intervalul actual de 3-10 zile lucrătoare în plus pe an la doar 1-3 zile lucrătoare în plus.

Măsurile propuse ar urma să genereze în acest an economii la buget de aproximativ 1,34 miliarde de lei