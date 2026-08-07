Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ilie Bolojan afirmă că PNL susține un guvern tehnocrat. Condițiile impuse de premierul demis

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:32

Ilie Bolojan spune că PNL ar susține un guvern tehnocrat dacă acesta va continua reducerea deficitului și controlul cheltuielilor publice.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, prim-ministru demis, a declarat vineri că liberalii ar putea susține instalarea unui guvern cu profil tehnocrat, cu condiția ca viitorul Executiv să aibă o majoritate parlamentară clară și să continue măsurile de disciplină bugetară.

Bolojan: Un guvern tehnocrat poate avea sprijinul PNL

„O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp, vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la un post de radio.

Liderul liberal a subliniat că România are nevoie urgent de un Executiv cu puteri depline, în contextul politic actual.

„Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru”, a adăugat Bolojan.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

bolojanguvern tehnocratPNL

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe