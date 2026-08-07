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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan afirmă că PNL susține un guvern tehnocrat. Condițiile impuse de premierul demis
Ilie Bolojan, premierul interimar al României
Ilie Bolojan spune că PNL ar susține un guvern tehnocrat dacă acesta va continua reducerea deficitului și controlul cheltuielilor publice.
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