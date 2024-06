Ileana Stana Ionescu este una dintre cele mai respectate și apreciate actrițe din România. A avut o mulțime de roluri memorabile de-a lungul timpului, însă ulterior a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Ce se întâmplă însă acum cu ea? Andrei Ionescu, soțul acesteia, face dezvăluiri dureroase. Se pare că celebra actriță a ajuns de urgență la spital. S-a întâmplat în urmă cu câteva zile, iar aceasta este în continuare internată.

În primă fază, spune soțul artistei, aceasta s-a simțit destul de slăbită, astfel că el a sunat la salvare. Medicii au ajuns la fața locului și au recomandat internarea acesteia. Astfel, de abia marți, actrița va fi externată.

În ce stare se află Ileana Stana Ionescu

Andrei Ionescu a mai precizat și că aceasta este îngrijită atent de medici. Este la perfuzii, însă lucrurile vor fi ceva mai bune în perioada următoare. Soțul actriței are de altfel încredere în specialiști.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat Andrei Ionescu, soțul actriței, potrivit click.ro.

Bărbatul a mai precizat că și medicii sunt optimiști în ceea ce privește starea de sănătate a actriței. La rândul ei, ea își dorește să se recupereze mai repede și să ajungă acasă, unde va fi întâmpinată alături de cei dragi.