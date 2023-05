Horoscopul zilei BERBEC

Sunt unele subiecte care au nevoie sa te ocupi de ele cu adevarat. Poti sa te deschizi total si sa vorbesti despre ele azi ? Vocalul Mercur cereaza unele frictiuni cu coordonatorul tau Saturn azi, scrie SfatulParintilor. Cei doi fac sa fie usor sa fii prins in gandire negativa si in nesigurante. In loc sa te implici in acest proces mental, incearca sa te separi total de povestile pe care ti le spui singur. Daca nu e adevarat nimic din ce gandesti ?

Horoscopul zilei TAUR

Azi poate fi una din acele zile mai dificile pentru navigat lin prin ele. Luna te indeamna spre romantism, sex si o stare generala buna. Insa cuadratura tensionata dintre mentalul Mercur si disciplinatul Saturn face sa fie greu sa iesi din zona capului tau si sa iti arda de altceva. Daca te indrepti spre orice este artistic, vei traversa ziua bine, insa pentru restul domeniilor ia o pauza azi.

Horoscopul zilei GEMENI

Este usor ca azi sa cazi intr-o rutina mentala. Din fericire, esti tipul de persoana care nu sta prea mult intr-o singura bucla de gandire si cu ochii pe pereti sau spre cer pentru urmatorul obiectiv. Mercur si disciplinatul Saturn ofera azi cadrul unei discutii sobre si iti poate pune ambitiile la indoiala. Foloseste ziua pentru o gandire structurata si sarcini mentale dificile in loc sa baltesti in ganduri care te dau inapoi.

Horoscopul zilei RAC

Te-ai putea simti ca si cum esti intre ciocan si nicovala in cariera azi. Autoritarul Saturen si mentalul Mercur sunt intr-o relatie ciudata, facand negocierile de afaceri si compromisurile mai dificile acum. Amana orice miscare spre inainte cand e vorba de cariera ta azi. Foloseste energia zilei ca sa te ocupi bine de sarcini cotidiane care necesita planificare in detaliu.

Horoscopul zilei LEU

Azi poti sa fii pus in situatia de a te plimba cu mintea printre mai multe iluzii dragi tie. Este critic pentru tine sa realizezi ce e valoros si ce nu pentru drumul tau viitor si ce trebuie inlaturat ca sabotor din relatia cu altii. Astrele zilei de azi anunta o oarecare frictiune intre coordonatorul tau Mercur si seriosul Saturn care iti va indica exact la ce trebuie sa dai drumul.

Horoscopul zilei FECIOARA

Ai multi prieteni stabili pe care te poti baza si te-ai tot implicat in relatie cu ei cu efecte pozitive in ultimul timp. Cuadratura aspra de azi dintre mesagerul Mercur si Saturn creeaza o atmosfera ce poate duce la ganduri negative despre relatiile platonice sau romantice de orice fel. Conversatii importante pot aparea la orizont dar sa nu crezi in trucurile mentale pe care aceste planete le joaca azi si sa te crezi mai singur decat e cazul. Stai treaz.

Horoscopul zilei BALANTA

Esti dornic sa mergi mai departe cand vine vorba de ambitiile tale. Totusi, astrele de azi pun o bariera cosmica pentru miscarile tale ambitioase ca sa revizuiesti mai profund detaliile, pentru ca disciplinatul Saturn si mesagerul Mercur sunt in cuadratura. Aceasta combinatie poate crea conversatii tensionate si sentimente de restrictie in relatiile tale, atat personale cat si de cariera. Petrece ziua ocupandu-te de aspectele mici din planurile tale mari. E suficient pentru azi.

Horoscopul zilei SCORPION

Astrele cerului azi pot face sa te simti ca si cum nu te duci nicaieri cu viteza. Planeta ta coordonatoare Mercur primeste unele dojeni de la durul Saturn, facandu-ti mintea sa se indoiasca si sa ai ganduri negative despre munca facuta si incotro te indrepti. In loc sa te lasi bagat sub pres de stilul saturnian ce cauta perfectiunea in ce faci, incearca sa te ocupi doar de sarcini mentale ce implica o gandire disciplinata si e bine pentru azi atat.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Azi poti privi ceva mai atent la ce se intampla intre tine si o alta persoana. Cerurile astrale azi iti pot pune observatiile la un test pentru ca mentalul Mercur e in cuadratura cu restrictivul Saturn. Se prea poate sa te simti prea serios fata de stilul tau si chiar cumva deconectat de la altii din cauza acestei perechi planetare dar e important pentru tine sa ai incredere in povestea ta si sa dai cuvintelor tale o structura logica.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Cerurile astrale de azi iti pot testa abilitatea de a exprima ce se intampla din adancul sufletului tau. Comunicatorul Mercur este intr-o cuadratura tensionata cu seriosul Saturn, punand unele oprelisti intre tine si cele mai personale relatii. Unele frici pe care le intretii in subconstient sunt in preajma ta si este mai bine sa le vezi si accepti in loc sa le proiectezi asupra unui partener sau prieten.

Horoscopul zilei VARSATOR

Eforturile tale sincere sunt puse la test azi. Cosmosul are azi de-a face cu o tensionata cuadratura intre durul Saturn si comunicatorul Mercur, creand unele frictiuni mentale serioase. Este usor sa cazi in capcana gandirii negative, a indoielilor cand exista aceasta combinatie. Ai nevoie sa ai disciplina mentala azi si inc auna puternica, deci ocupa-te de lucrurile mici dar importante si nu te gandi la nimic de amploare negativ.

Horoscopul zilei PESTI

A fost critic pentru tine sa gasesti o sursa de distractie si bucurie in viata ta recent. Cerurile azi gazduiesc o cuadratura iritabila intre planeta ta coordonatoare Saturn si activul mental Mercur. Poti avea ganduri mai cetoase din acest motiv si sa te trezesti prins in responsabilitati care nu iti permit bucuria. Fa mai bine pasi mici si productivi spre eforturile tale creative in loc sa te lasi prins in ganduri negative ce sunt provizorii.